Тульская область поможет восстановить Левый берег Мариуполя

Тульская область поможет восстановить Левобережный район Мариуполя. Фото: Скриншот с видео Администрации Главы ДНР

Сегодня, 16 июня, во время Петербургского международного экономического форума подписан меморандум о сотрудничестве Тульской области с Мариуполем, содействии в восстановлении разрушенного города. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В рамках Петербургского экономического форума с губернатором Тульской области Александром Дюминым подписали меморандум о сотрудничестве, - рассказал Глава Республики.

Денис Пушилин сообщил, что российский регион взялся за восстановление Левого берега Мариуполя, который претерпел значительные разрушения. При этом Глава поблагодарил руководство и жителей Тульской области.

Напомним, что 1 июня между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено соглашение о побратимских связях, торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, крупный морской порт. Бои за него шли с конца февраля. Сейчас Мариуполь расчищают и разминирывают, готовят к большой стройке.

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