Украинские боевики нанесли удар по поселку Землянки в Макеевке, погибла женщина

Число пострадавших от украинских обстрелов растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по поселку Землянки в Кировском районе Макеевки. В результате обстрела одна женщина погибла и еще одна получила ранения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела ВФУ села Землянки населенного пункта Макеевка по адресу: улица Фрунзе, 91. Ранена женщина 1975 года рождения, погибла женщина 1954 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, сегодня киевские силовики нанесли артудар по Макеевке: повреждены дома, газопроводы, и более 5 тысяч абонентов остались без водоснабжения. Украинские боевики обстреливали город снарядами «Град» и калибром 152 миллиметра.

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