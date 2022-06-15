ВСУ нанесли артудар по Макеевке: Повреждены дома, газопроводы, более 5 тысяч абонентов без водоснабжения

Украинские боевики обстреливают мирные кварталы

Сегодня, 15 июня, из-за украинских обстрелов часть жителей Макеевки осталась без водоснабжения. Об этом сообщили в горадминистрации.

- В Донецке в результате обстрела поврежден водопровод диаметром 1000 миллиметров. От него запитаны поселки Червоногвардейского района Макеевки - Крупской и Первомайский. Жители этих поселков находятся без водоснабжения, - рассказали в макеевской мэрии.

Восстановительные работы на Червоногвардейке проводят работники Донецкого водоканала.

По информации Штаба территориальной обороны ДНР, без воды в Макеевке остались больше 5 тысяч абонентов. Также огнем украинских боевиков повреждены как минимум 13 домов и несколько газопроводов.

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили по Макеевки 23 снаряда из реактивной системы залпового огня «Град» и орудий калибром 152 миллиметра.

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