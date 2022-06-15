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Политика15 июня 2022 16:00

Украинские войска обстреляли из «Ураганов» город Стаханов, села Криничное и Троицкое в ЛНР, есть жертвы

На данный момент известно о четырех погибших и шести раненых мирных жителях
Ирина ДМИТРИЕВА
В населенных пунктах фиксируются многочисленные повреждения. Фото: УНМ ЛНР

В населенных пунктах фиксируются многочисленные повреждения. Фото: УНМ ЛНР

Сегодня в 16.30 украинские боевики обстреляли из установки реактивной системы залпового огня «Ураган» город Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив в его направлении шесть снарядов. В результате погибли и были ранены мирные люди. Об этом сообщили в Штабе обороны ЛНР.

Там уточнили, что среди пострадавших есть дети.

- По предварительным данным, погибли два человека. В результате обстрела Стаханова ранены шесть мирных граждан, из них двое - дети, - рассказали военные.

В Штабе добавили, что в городе фиксируются многочисленные повреждения.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрелам из украинских «Ураганов» также подверглись село Криничное, которое сейчас временно отнесено к Кировску, и село Троицкое. По первому из них ВСУ выпустили четыре реактивных снаряда, а по второму - 10. В результате обстрелов в Криничном погибли два человека, а в Троицком получил ранения мужчина 1931 года рождения.

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