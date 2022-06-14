В ЛНР налаживают подвоз гуманитарной помощи жителям освобожденной части Северодонецка

По словам самих северодончан, сейчас они остро нуждаются в поддержке. Фото: кадр из видео УНМ ЛНР

На сегодняшний день одной из главных задач для властей Луганской Народной Республики является оказание гуманитарной помощи населению освобожденных земель. Сейчас решается вопрос с ее подвозом жителям фронтового Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- Подвоз гуманитарной помощи здесь уже постепенно налаживается, люди искренне благодарят за оказанную помощь и то, что наконец Северодонецк вернулся в родную гавань, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

По словам самих северодончан, сейчас они остро нуждаются в поддержке, так как украинские власти гуманитарную помощь попросту не оказывали.

- Звонили, писали, адрес как узнают: «Нет, мы туда не поедем, там стреляют». А мы тут живем, - возмущены люди.

Один из жителей города отмечает, что без помощи военнослужащих ЛНР горожанам пришлось бы туго.

- У нас такое положение, что ни воды, ни света нет, ни еды. Вам спасибо огромнейшее за то, что освободили, за то, что вы делаете для нас. Вы возите для нас хлеб, гуманитарную помощь, бензин. Если бы не вы, мы бы не выжили, если честно, - признается он.

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