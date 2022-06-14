Над городом Красный Луч в ЛНР сбили украинскую ракету «Точка-У», пострадали дома

В результате удара возник пожар, уничтоживший часть имущества жителей. Фото (иллюстрация): СЦКК ЛНР

Вчера вечером силы противовоздушной обороны ЛНР сбили над городом Красный Луч ракету тактического комплекса «Точка-У», выпущенную украинскими войсками со стороны населенного пункта Артемовск (Бахмут). Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что в результате удара возник пожар. Как заявили позже в МЧС Республики, пострадало имущество жильцов частных подворий по улице Маяковского.

- В результате обстрела пожаром уничтожена крыша гаража на площади 8 квадратных метров на частном подворье нежилого дома № 37, домашние вещи на площади 0,5 квадратных метров в жилом доме № 39, - заявили в ведомстве.

Отметим, что за предыдущие сутки украинские войска трижды обстреляли территорию ЛНР. Под ударами ВСУ оказались населенные пункты Золотое-5, Кременная и Красный Луч, против которых применялись тактический ракетный комплекс «Точка-У» (одна ракета), реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов) и миномет калибра 120 миллиметров (6 мин).

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