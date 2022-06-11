В Донецке обстрелом ВФУ повреждена больница имени Вишневского

Вооруженные формирования Украины атаковали улицу Розы Люксембург. Фото: Штаб теробороны ДНР

Украинские боевики продолжают наносить массированные удары по важным объектам жизнеобеспечения Донецка. Очередной из них пришелся на территорию водоканала, расположенного в Киевском районе столицы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По улице Щорса, 110 на территории водоканала разорвались украинские снаряды. На месте работают специалисты, - проинформировали военные.

Кроме того, сообщается, что в результате обстрела получила повреждения одна из центральных больниц города.

- Вооруженные формирования Украины атаковали улицу Розы Люксембург. В больнице имени Вишневского повреждения получил терапевтический корпус, - заявили в Штабе теробороны.

Напомним, ранее сообщалось о ранении двух мирных жителей в Киевском районе Донецка. В результате прямых попаданий разрушены несколько гаражей, горят жилые дома и автомобили. Район обесточен.

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