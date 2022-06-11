В Мариуполе готовятся к запуску трамвайного и троллейбусного сообщения

В Мариуполе планируют наладить транспортное сообщение в городе. Фото: t.me/nmrpl

В Мариуполе готовятся к запуску трамвайного и троллейбусного сообщений. Специалисты предприятия «Мартранс» проводят обследование тяговых подстанций и контактной сети. Об этом сообщил начальник транспортного отдела администрации Мариуполя Артем Фирсов.

— Из более чем двадцати тяговых подстанций правобережья специалистами уже обследованы двенадцать. На левом берегу ситуация сложнее. На сегодняшний день здесь еще нет физической возможности обследовать все необходимые объекты, — подчеркнул он.

Также стало известно, что на левобережье подвижной состав бывшего ТТУ оказался полностью разрушенным. Из 41 трамвая ни один не уцелел. Тем не менее, силами предприятия власти надеются восстановить десять единиц подвижного состава.

В «Мартрансе» сообщили, что десять машин на автономном ходу скоро будут восстановлены и отданы на городские троллейбусные маршруты.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Мариуполе начали выплачивать социальные пособия. Власти города получили уже три тысячи заявлений на возобновление социальных выплат.

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