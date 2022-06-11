Глава ЛНР вручил награды работникам военной прокуратуры ЛНР и РФ. Фото: скриншот из видео НМ ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил награды работникам военной прокуратуры ЛНР и РФ. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

— Глава ЛНР Леонид Пасечник представил к награде сотрудников луганской военной прокуратуры и коллег из Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий, защите населения ЛНР и ДНР от вооруженной агрессии со стороны Украины, — уточнили в сообщении.

Леонид Пасечник отметил, что сотрудники ведомств поддерживают порядок на территории Республики, что является большим вкладом в копилку общей победы.

— Спасибо вам огромное, я уверен, что впереди у нас светлое будущее, мы однозначно врага разгромим, это наша земля. С нами наша правда, наша история, наши деды, прадеды, предки, поэтому мы никому эту землю не отдадим, — подчеркнул Глава ЛНР.

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