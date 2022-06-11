Шесть семей из Краснодонского района ЛНР получат новое жилье взамен разрушенного в результате обстрелов

Власти ЛНР приобретают жилье для тех, чей дом разрушили ВФУ. Фото: ЛИЦ

Пять семей из Краснодона и Краснодонского района получат новое жилье взамен того, что было разрушено в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщил начальник управления архитектуры, чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения администрации Краснодона и Краснодонского района Андрей Комисарчук.

— Всего по Краснодону и Краснодонскому району на этот год запланировано приобретение жилья для пяти семей. В скором будущем планируем оформлять две сделки. Ищем продавцов недвижимости. Параллельно идет и оформление технической документации в БТИ, и получение информационных справок, и справок из Госкомзема, — подчеркнул он.

Кроме того, жилье в Луганске уже получила семья из поселка Новосветловка, чей дом был разрушен в результате обстрела ВФУ в 2014 году.

Средства на приобретение жилья выделяются в рамках государственной программы «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2022-2024 годы».

Ранее по этой программе было куплено жилье для военнослужащего Народной милиции ЛНР, чей дом был разрушен под огнем ВФУ.

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