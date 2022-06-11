В Мариуполе начали выплачивать социальные пособия

В Мариуполь возвращается мирная жизнь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти Донецкой Народной Республики начали выплачивать социальные пособия жителям Мариуполя. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики ДНР.

— В Мариуполе стартовала выплата государственной социальной помощи. Получить социальные пособия можно при предъявлении паспорта в центрах почтовой связи, расположенных на территории города, — отметили в министерстве.

По данным Минтруда и соцполитики, уже принято более трех тысяч заявлений о назначении или возобновлении выплат социальных пособий.

Напомним, что ранее, 7 июня, в городе началась выплата пенсий в отделениях почтовой связи. Заявления на назначение выплат подали свыше 46 тысяч пенсионеров. Также ранее стало известно, что в Мариуполе восстановят водоснабжение еще в двух районах. Так, водя появится в домах Орджоникидзевского и Ильичевского районов.

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