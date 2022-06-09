В Штабе теробороны ДНР сообщили о начале боев за Славянск

Военнослужащие ДНР, ЛНР и РФ ведут бои за Славянск Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Группировка войск Донецкой и Луганской Народных Республик при огневой поддержке Вооруженных сил РФ продолжает освобождать населенные пункты Республик, ранее временно находившиеся под контролем Украины. По состоянию на 9 июня союзные войска освободили и установили полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате перемалывания украинских боевиков на Славянском направлении, ВФУ продолжает занимать гражданскую инфраструктуру в городе, используя население в качестве «живого щита». Часть военных преступников пытается сбежать из региона, вступая в локальные стычки со своими же сослуживцами, — подчеркнули в Штабе.

В ведомстве призвали жителей территории, которые находятся под временным контролем Украины, не идти на конфликт с украинскими боевиками и заранее убедиться в доступности убежища на случай огневых провокаций ВФУ.

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