В результате украинских обстрелов за сутки в ДНР погиб один мирный житель, 11 человек получили ранения

В результате обстрела Ленинского района Донецка повреждения получил детский ясли-сад №1. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, за прошедшие сутки ВФУ выпустили более 300 снарядов по ДНР. В результате украинской агрессии погиб один мирный житель, и еще 11, в том числе один ребенок, получили ранения. Повреждено 26 жилых домов, один автомобиль и три объекта гражданкой инфраструктуры. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— За прошедшие сутки противник выпустил более трехсот снарядов и мин из артиллерийских систем калибром 155 и 122-мм, реактивных систем залпового огня «Град», а также 120-мм минометов, — уточнили в оборонном ведомстве.

Также в Народной милиции подчеркнули, что украинские боевики обстреляли 14 населенных пунктов Республики.

По данным СЦКК, территорию Республики обстреляли 38 раз.

Тем временем за прошедшие сутки противник выпустил 52 боеприпаса по ЛНР. В результате украинской агрессии мирная жительница получила ранения, повреждено три многоквартирных дома

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