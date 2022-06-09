ВФУ обстреляли Стаханов из РСЗО «Ураган»: погибли не менее трех мирных жителей

В результате прямого попадания снаряда разрушены два подъезда многоквартирного дома. Фото: Генпрокуратура ЛНР

Стаханов в Луганской Народной Республике обстреляли из реактивных систем залпового огня «Ураган», выпустив по городу 16 снарядов. В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, повреждены жилые дома, в том числе обрушились два подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

— В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, а также повреждены жилые дома, в том числе в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома, — уточнили в ведомстве.

По данным СЦКК ЛНР, обстрел города велся из населенного пункта Врубовка с применением РСЗО «Ураган» фугасными снарядами 9М27Ф. По городу выпущено 16 снарядов. Фиксация разрушений продолжается.

Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» УК ЛНР.

Напомним, что за прошедшие сутки противник три раза обстрелял территорию ЛНР. В результате обстрела ранения получила мирная жительница Кременной 1976 года рождения, а также повреждено три многоквартирных дома в Первомайске.

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