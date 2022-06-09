За прошедшие сутки ВФУ выпустили по ЛНР 52 боеприпаса из РСЗО, танков и минометов

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру ЛНР (архивное фото). Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по Луганской Народной Республике 52 снаряда из реактивных систем залпового огня, танков и минометов. В результате обстрелов Первомайска и Кременной ранения получила женщина 1976 года рождения. Также повреждены три многоквартирных дома в Кременной. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

— За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 52 снаряда из реактивных систем залпового огня, вооружения танка и минометов калибра 120 мм по населенным пунктам Кременная и Первомайск, — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за истекшие сутки противник три раза обстреливал территорию Республики с применением РСЗО БМ-21 «Град» (40 снарядов), танков (8 снарядов) и минометов калибром 29 мм (4 мины).

Народная милиция ЛНР призывает украинских солдат сложить оружие. В ведомстве подчеркивают, что ВФУ обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые районы, которые не представляют опасности для противника и не являются военными объектами

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