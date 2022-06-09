Денис Пушилин назначил новых замруководителей Администрации Главы и Правительства Республики

Глава Республики назначил новых заместителей руководителя Администрации и Правительства ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Указы № 270 и № 274, в которых назначил нового заместителя Председателя Правительства ДНР и нового заместителя руководителя Администрации Главы Республики. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Главы.

Так, стало известно, что пост замруководителя Администрации займет Александр Костомаров. С 2014 года она работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, а до этого занимал должность вице-губернатора Липецкой области России. Новым замруководителя Правительства стал Евгений Солнцев. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, а до этого возглавлял дирекцию одного из филиалов ОАО «РЖД».

Напомним, что вчера Глава Республики назначил нового Председателя Правительства. Им стал Виталий Хоценко — бывший директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Штаб по гуманитарному сотрудничеству при «Единой России» станет центром консолидации помощи Республикам Донбасса

Глава ДНР вошел в состав штаба и принял участие в его заседании (подробнее)