Тюменская область поможет восстановить инфраструктуру и экономику Краснодона. Фото: телеграм-канал Главы ЛНР Леонида Пасечника

Губернатор Тюменской области России Александр Моор и глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве. Российская сторона поможет восстановить экономику и инфраструктуру района Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Тюменской области.

— Мы расставили приоритеты, чтобы максимально быстро оказать помощь. Уже понятно, что первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Сейчас составляем перечень объектов. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы, — заявил Моор.

Губернатор Тюменской области также подчеркнул, что Россия Тюмень будет укреплять экономические связи с Краснодоном, а люди увидят перемены к лучшему. Также Моор сообщил, что Россия вернулась на Донбасс навсегда.

Кроме того, из Тюмени в ЛНР уже доставлена первая партия гуманитарного груза. Это продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и детской площадок.

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