Вузы ДНР и ЛНР получат доступ к цифровым библиотекам и хранилищам данных университетов России

В ДНР и ЛНР передадут книги по истории Отечества и другим общеобразовательным предметам. Фото: пресс-служба Минобр РФ

Вузы ДНР и ЛНР получат доступ к цифровым библиотекам и базам данных образовательных учреждений России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

— В планах — открыть доступ вузам Донбасса к репозитариям научных данных и цифровым коллекциям книг и учебников. Сначала дать доступ к обширным российским электронным библиотекам планируется вузам ДНР и ЛНР, заключившим партнерские соглашения с университетами РФ, а после распространить такую практику и на другие образовательные учреждения Донбасса, — подчеркнула ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

Также логистический центр «Наше слово», созданный по инициативе Минобрнауки России, передаст более 6,5 тысяч книг для школ и вузов Республик. Ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи отметил, что эти книги были собраны чуть больше чем за месяц для образовательных учреждений ДНР и ЛНР. Это и школьные учебники, и пособия по общеобразовательным предметам для вузов, и книги по истории Отечества, а также порядка 700 сборников художественной литературы.

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