Семья военнослужащего ЛНР получила квартиру от государства

Семья военнослужащего ЛНР получила квартиру взамен дома, разрушенного снарядом. Фото: скриншот из видео НМ ЛНР.

Семья военнослужащего Луганской Народной Республики Андрея Андриенко, который служит в рядах Народной милиции ЛНР с 2015 года, получила квартиру. Ранее дом семьи был поврежден из-за взрывной волны от разорвавшегося снаряда, который прилетел в дом соседей. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

— Комиссия приходила осматривать дом, сказали, что в нем жить нельзя, целый только фундамент. Я выполняю свою долг тут (на фронте), а моя семья находится там. Теперь жене есть, где жить. Спасибо!, — сказал Андриенко.

Жена военнослужащего также поблагодарила Правительство Республики и Главу ЛНР Леонида Пасечника за создание программы, благодаря которой семьи военнослужащих Республики смогут получить жилье.

В пресс-службе НМ ЛНР подчеркнули, что Правительство ЛНР всячески содействует в оказании всесторонней помощи защитникам Республики.

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