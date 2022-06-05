Восемь украинских бойцов сложили оружие и сдались в плен ЛНР

Киевские силовики приняли для себя единственно правильное решение - прекратить сопротивление и сохранить свои жизни. Фото: ЛИЦ

На сторону Луганской Народной Республики перешли еще восемь украинских бойцов. Киевские силовики приняли для себя единственно правильное решение - прекратить сопротивление и сложить оружие. И тем самым сохранить свою жизнь. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Восемь военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни, - заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Отметим, что по данным Народной милиции ЛНР, озвученным еще в начале апреля, с начала освободительной операции в Донбассе около 180 воевавших против Республики украинских бойцов добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Тем временем на территории Донецкой Народной Республики содержатся уже порядка 3 тысяч украинских военнопленных. Сейчас устанавливается степень участия каждого из них в военных преступлениях против мирного населения Донбасса.

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