В Донецке обстрелом ВФУ поврежден резервуар Петровского водоузла

Из-за обстрелов ситуация с водой становится все сложнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Украинские боевики продолжают обстрелы критически важных объектов инфраструктуры ДНР. В результате очередной атаки противника в Петровском районе Донецка был поврежден водоузел. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю ти координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о повреждениях резервуара Петровского водоузла в результате обстрела ВФУ Петровского района города Донецка по адресу: улица Магдебургская, 1 «е», - проинформировали наблюдатели.

Ранее в СЦКК сообщили, что при обстреле Петровского района столицы произошло возгорание кровли административно-бытового комбината шахты «Трудовская».

Обстрелами были также обесточены улицы Магдебургская, Доренского, Твардовского, Прогрессивная. Кроме того, по улице Магдебургской, 38 «а» поврежден частный жилой дом.

- Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - заявили в представительстве.

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