В ЛНР отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса

В Республике сняли все ограничения, принятые ранее в связи с пандемией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Луганской Народной Республики отменили режим повышенной готовности, действовавший в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- В связи со стабилизацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Луганской Народной Республике постановляю: отменить действие режима повышенной готовности на территории Луганской Народной Республики, - сказано в тексте заверенного им документа.

Уточняется, что при принятии решения учитывались выводы чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики, которая после улучшения эпидемической обстановки в Республике отменила ряд введенных ранее ограничительных мер.

Указ об отмене режима повышенной готовности в Республике уже вступил в законную силу. Все ранее принятые указы на эту тему за 2020-2021 годы признаются недействующими.

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