Под контроль ДНР перешли Диброва и Старый Караван

Населенные пункты Диброва и Старый Караван на Севере Донецкой Народной Республики перешли под контроль ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны государства.

- По состоянию на 30 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, - говорится в сообщении.

В Штабе отметили, что Союзные подразделения с боями продвигаются в сторону Славянска.

Освобождение Донецкой Народной Республики продолжается. Ежедневно силы Русской коалиции продвигаются все дальше, освобождая от украинских боевиков метр за метром.

Жители освобожденных от украинских боевиков поселков Донецкой Народной Республики все как один говорят о том, что восемь лет ждали этого дня и верили в то, что снова будут не бояться преследований за симпатию к России. «Мы вас ждали! Мы верили!» - говорят освободителям жители поселков и городов, которые восемь лет находились под контролем украинских властей.

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