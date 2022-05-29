Калиниский район Донецка обстреляли из американских гаубиц, ранена женщина

Американский снаряд снес дом по проспекту Павших Коммунаров. Фото: ТГ Кулемзин

Сегодня, 29 мая от вечернего обстрела украинских боевиков Калининского района Донецка пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- От снарядов украинских карателей в Калининском районе по проспекту Павших Коммунаров, 95а пострадала женщина, - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Кроме того, прилеты украинских снарядов зафиксированы на территории ясли-сада № 390.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что после 19 часов ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 мм.

Таким образом, обстрел Донецка велся из американских гаубиц, которые недавно были поставлены на Украину.

Также очевидцы сообщают, что после 19 часов фиксируется возгорание в районе ГорГАИ и за этой улицей вглубь, в сторону Буденновского района.

Напомним, что до этого в результате вечернего обстрела Донецка из крупнокалиберной артиллерии погибла женщина и трое жителей получили ранения.

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