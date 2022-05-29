Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика29 мая 2022 17:13

Калиниский район Донецка обстреляли из американских гаубиц, ранена женщина

Также прилеты снарядов зафиксированы на территории ясли-сада № 390
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Американский снаряд снес дом по проспекту Павших Коммунаров. Фото: ТГ Кулемзин

Американский снаряд снес дом по проспекту Павших Коммунаров. Фото: ТГ Кулемзин

Сегодня, 29 мая от вечернего обстрела украинских боевиков Калининского района Донецка пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- От снарядов украинских карателей в Калининском районе по проспекту Павших Коммунаров, 95а пострадала женщина, - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Кроме того, прилеты украинских снарядов зафиксированы на территории ясли-сада № 390.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что после 19 часов ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 мм.

Таким образом, обстрел Донецка велся из американских гаубиц, которые недавно были поставлены на Украину.

Также очевидцы сообщают, что после 19 часов фиксируется возгорание в районе ГорГАИ и за этой улицей вглубь, в сторону Буденновского района.

Напомним, что до этого в результате вечернего обстрела Донецка из крупнокалиберной артиллерии погибла женщина и трое жителей получили ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР разъяснили, куда следует обращаться по вопросу восстановления жилья

Жители, утратившие свое жилье в ходе боевых действий, смогут получить новое, а разрушенные дома - отремонтировать за государственный счет (подробнее)