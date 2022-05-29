Три мирных жителя ранены обстрелом ВСУ в Буденновском районе Донецка, который находится в глубоком тылу

По тыловым районам Донецка стреляли из орудий калибром 152 мм. Фото: ТГ Кулемзин

Три человека ранены в Буденновском районе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня ДАН сообщил глава администрации района Михаил Меренков.

- Сейчас обследуем место обстрела, на сейчас трое раненых, повреждено девятиэтажное здание — прямое попадание в пятый этаж, остальную территорию обследуем. На месте пожара нет, — сказал Меренков.

Мэр столицы Алексей Кулемзин сообщил, что в Буденновском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирных жилой дом по ул. Октября, 20. Повреждено остекление окон и балконы. Есть трое пострадавших. Одна из них - девочка 16 лет.

По оперативным данным СЦКК, украинские боевики обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из тяжелой артиллерии. Обстрел был зафиксирован в 17:55, огонь велся со стороны Авдеевки. По двум районам выпущено 16 снарядов калибром 152 мм.

Также пострадали дома на улице Ратникова в Калининском районе.

Спустя время жители этих районов снова слышали громкие хлопки.

Ранее сегодня от украинских обстрелов в ДНР погибли трое мирных жителей, еще десять — получили ранения.

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