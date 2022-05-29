В ДНР назвали украинских военных, виновных во вчерашнем обстреле Макеевки

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы. Фото: СЦКК ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обнародовало последствия обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Кировского района Макеевки 28 мая.

- По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, противник осуществил обстрел по жилому массиву Макеевки со своих позиций расположенных в районе Александрополя с применением артиллерии калибром 155 миллиметров. Это зона ответственности 54-й отдельной механизированной бригады ВФУ (командир – полковник Майстренко Алексей Сергеевич), - говорится в сообщении СЦКК.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Макеевки 28 мая ранена женщина 1982 года рождения, проживающая на улице Мануильского, 117 «а».

Также зафиксированы повреждения по таким адресам: ул. Мануильского,106 - кровля, перекрытия, остекление, ограждение; ул. Мануильского, 100 - кровля, остекление, дверь, хозпостройки, ограждение; ул. Мануильского, 102 - остекление, ограждение; ул. Мануильского, 117 «а» - остекление; ул. Мануильского, 115 «а» - остекление, газопровод; ул. Мануильского, 98 - газопровод.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донецкой больнице прошла церемония бракосочетания для раненого защитника ДНР и его невесты

Павел Прохоренков и Лина Тонина собирались подать заявление в ЗАГС в начале года, но помешало начало боев за Донбасс (подробнее)