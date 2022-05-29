В порту Мариуполя началась погрузка первого после освобождения города судна

С помощью специальных кранов идет погрузка листового металлопроката. Фото: УНМ ДНР

Началась погрузка российского сухогруза «Славутич» — первого судна, вошедшего в порт Мариуполя после освобождения города. Об этом сегодня сообщили Управлении Народной милиции ДНР.

- В порт Мариуполя зашел первый российский сухогруз РМ-3 тип «Славутич». Логистика взаимного товарообмена между РФ и ДНР теперь будет упрощена и ляжет в основу укрепления наших экономических связей, — говорится в видеорепортаже пресс-службы УНМ.

Перед этим специалисты Черноморского флота России разминировали акваторию, а также убрали два плавучих крана, подорванных националистическим формированием «Азов» (организация запрещена в РФ и ЛДНР) для блокировки входа в порт.

- В настоящий момент началась погрузка. Грузится имущество, которое было приобретено ранее собственником, — отметил представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в мае планируется отправить первое судно с продукцией из морского порта Мариуполя. Морскую гавань планируется использовать для быстрой доставки строительных материалов, необходимых для восстановления.

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