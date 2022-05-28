В ЛНР возбудили дело за распространение ВСУ в Славяносербском районе листовок, зараженных опасной болезнью

Для доставки листовок использовался беспилотник «Лелека С-100». Фото: ЛИЦ

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело по факту распространения военнослужащими ВСУ в селе Степное Славяносербского района зараженных листовок в виде российских банкнот. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

- 11 ноября 2020 года неустановленные военнослужащие ВСУ с применением летательного аппарата «Лелека С-100» осуществили распространение листовок, - говорится в сообщении.

При исследовании установлено искусственное заражение листовок чрезвычайно опасными штаммами в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса.

- Возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 439 Уголовного кодекса ЛНР, - проинформировали в ведомстве.

Распространение зараженных листовок косвенно подтверждается открытыми интернет-источниками.

- На проукраинском телеграмм-канале «Анатолий Штiрлiц» содержится информация, что «11.11.2020 патриоты Луганщины отправили в районе Славяносербска около двух миллионов «линирийских рупэй», - рассказали в МГБ.

К посту были прикреплены фото летательного аппарата с листовками и шестерых мужчин, использовавших индивидуальные средства защиты органов дыхания.

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