Волонтеры из России помогут восстановить спортивные объекты Мариуполя

Разрушенные спортивные объекты Мариуполя будут восстанавливать волонтеры из России. Фото: пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В Мариуполе развернут палаточный лагерь для волонтеров из России, которые будут помогать восстанавливать разрушенные спортивные комплексы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР по итогам визита в Мариуполь российско-абхазской делегации во главе с замминистром спорта России Одесом Байсултановым.

— В ходе встречи оговорилось развертывание волонтерского лагеря для восстановления, как крупнейшего в городе спортивного комплекса — «Ильичевец», так и остальных объектов спортивной инфраструктуры. В ближайшее время запланирован приезд специалистов для проведения материально-технической экспертизы разрушений и подготовки рабочих смет, — уточнили в министерстве.

Сейчас в Мариуполе уже работает первая партия волонтеров из России во главе с проректором по организации зрелищных, спортивных и специальных программ университета «Синергия» Михаилом Кудиновым. Сообщается, что совместно с местными жителями волонтерам уже удалось разобрать некоторые завалы, в том числе уличные футбольные поля спортивного комплекса «Ильичевец». Там уже ведут занятия по футболу с детьми.

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