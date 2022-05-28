В Мариуполе пройдет соревнование футболу среди школьников в честь Дня защиты детей

Впервые после освобождения в Мариуполе пройдет футбольный турнир среди школьников. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР.

Соревнование по футболу среди школьников пройдет в Мариуполе 1 июня в честь Дня защиты детей. В турнире примут участие четыре команды с юными футболистами 2011-2012 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

— По результатам игр команды-призеры будут награждены медалями и грамотами, также памятными призами будут отмечены лучшие вратарь, бомбардир и игрок турнира, — сообщили в ведомстве.

Соревнование «Кубок мира» начнется в 9:00 на стадионе школы №65 Мариуполя по адресу ул. Казанцева, 25а. В министерстве отметили, что турнир проводится в честь Международного дня защиты детей с целью развития футбола в городах и районах Республики. Организаторами мероприятия, в том числе, администрация Мариуполя и общественная организация «Футбольный союз ДНР».

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