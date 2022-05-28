Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 374 человека

За сутки из Мариуполя эвакуированы 374 человека Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки из Мариуполя эвакуированы 374 человека, в том числе 42 ребенка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, - говорится в сообщении.

В Штабе рассказали, что всего за период с 5 марта по 08:00 28 мая в пункт оказания помощи населению «Безыменное» эвакуированы 37 334 человека.

- В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения. Консультационную помощью по поиску пропавших родственников можно получить круглосуточно по следующим телефонам:

+38 071-342-69-99;

+38 062-342-69-99;

+7 863-318-29-99.

Тем временем в Мариуполе продолжают открываться государственные аптеки. Таких в городе уже семь. Они расположены при учреждениях здравоохранения: в Центрах первичной медико-санитарной помощи № 2, № 3 и № 5, расположенных на улице 50-летия СССР, 46; проспекте Мира, 80 и улице Олимпийской, 183, а также в государственной больнице № 2 по улице Пашковского, 36.

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