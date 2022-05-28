В ДНР за сутки один человек погиб и пять были ранены

МЧС сообщили о чрезвычайных происшествиях. Фото: МЧС ДНР

За минувшие сутки, к утру 28 мая, в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погиб мирный житель и еще 5 человек получили ранения, сообщает МЧС. Погибшая – женщина 1948 года рождения, жительница Горловки.

Украинская артиллерия продолжает активно вести обстрелы. Так, в Куйбышевком районе Донецка повреждён газопровод, под Ясиноватой обстреляли станцию разлива хлора, принадлежащую компании «Вода Донбасса».

Также за сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 374 человека, включая 42 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта по 28 мая в Безыменное эвакуированы 37 334 человека.

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