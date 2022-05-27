Число раненых в результате обстрела Сватово в ЛНР из украинской «Точки-У» увеличилось до 15 человек

Последствия применения украинскими боевиками ракетных комплексов «Точка-У» по Сватово. Фото: УНМ ЛНР

Число пострадавших от обстрела Сватово в ЛНР киевскими силовиками из тактического комплекса «Точка-У» увеличилось до 15 человек. Уточненные данные предоставили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отметим, что ранее от исполняющей обязанности главы администрации Сватовского района Людмилы Русановой стало известно, что во время прилета ракет жители города мирно гуляли по улицам.

- Был прилет на площадь 50-летия Победы, люди гуляли. По предварительным данным, три погибших и 14 раненых, из них четверо детей. Раненым сейчас оказывается медицинская помощь, детей отправляют в Луганск, медикаменты есть, - сообщила она.

Руководитель района добавила, что в городе были разрушены крыши и окна в жилых домах, поврежден газопровод.

- Еще одна неразорвавшаяся кассета лежит на улице 8 Марта, на месте работает МЧС. Ждем Генпрокуратуру, они будут дальше проводить соответствующие мероприятия, - сказала Русанова.

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