На территории ДНР находятся в плену около 5500 украинских боевиков

Военнопленные содержатся в приемлемых условиях. Фото: сайт Главы ДНР

С начала проведения спецоперации около 5500 военнослужащих вооруженных формирований Украины сдались в плен силам ДНР. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Снежное Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что среди сдавшихся боевиков - члены националистических батальонов, долгое время укрывавшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

- Что касается количества, если говорить о последних подразделениях «Азова»*, которые сдались в плен с «Азовстали», то это 2439 человек. И до этого было порядка 3000 человек. Это смешанные подразделения вооруженных формирований Украины, - пояснил Глава Республики.

Денис Пушилин также добавил, что военнопленные содержатся в приемлемых условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе полностью зачищен от украинских боевиков. Всем сдавшимся в плен была оказана необходимая медицинская помощь. Как заявил Глава ДНР, судьбу сдавшихся боевиков с «Азовстали» решит суд.

*Запрещенная в России и ДНР организация

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