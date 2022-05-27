Под контроль ДНР перешел Красный Лиман

Освобожден еще один населенный пункт Донбасса. Фото: Штаб теробороны ДНР

В Донецкой Народной Республике сообщили об освобождении еще одного населенного пункта. Под контроль республиканских войск перешел Красный Лиман. Такую информацию обнародовали в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман, - заявили военные.

Напомним, ранее сообщалось, что силами союзных войск был взят поселок Дробышево под Лиманом. Через него пролегает единственная дорога на Святогорск, теперь для ВСУ она перерезана. На севере шло наступление на сам город Лиман, который открывает дорогу на Славянск. По сути, украинским военным отступать больше некуда - их зажали в «кольцо».

Тем временем под Донецком продолжаются бои за Марьинку. Есть определенные успехи в наступлении на Авдеевку, артиллерия и авиация ломают украинские позиции и укрепрайоны, которые строились основательно на протяжении восьми лет.

Мариуполь зачищен от украинских националистов полностью.

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