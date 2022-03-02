За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше 400 снарядов

Жители вынуждены сидеть в подвалах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки украинские военные выпустили по Донецкой Народной Республике больше 400 боеприпасов. Об этом сообщило сегодня представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огнем украинских подразделений оказались Донецк, поселки Старомихайловка, Александровка, Луганское, Еленовка, Васильевка, Верхнеторецкое (донецкое направление), поселки Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Доломитное, Озеряновка (горловское направление) и Докучаевск (мариупольское направление), - говорится в сообщении.

В СЦКК уточнили, что при обстрелах ВСУ применяли артиллерию калибрами 152 и 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, противотанковую ракету, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Четыре мирных жителя в минувшие сутки погибли, 30 человек – получили ранения.

Ранее сообщалось, что украинский снаряд попал на завод «Точмаш». О последствиях ночных обстрелов сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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