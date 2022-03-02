Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика2 марта 2022 7:15

За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше 400 снарядов

Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители вынуждены сидеть в подвалах

Жители вынуждены сидеть в подвалах

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки украинские военные выпустили по Донецкой Народной Республике больше 400 боеприпасов. Об этом сообщило сегодня представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огнем украинских подразделений оказались Донецк, поселки Старомихайловка, Александровка, Луганское, Еленовка, Васильевка, Верхнеторецкое (донецкое направление), поселки Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Доломитное, Озеряновка (горловское направление) и Докучаевск (мариупольское направление), - говорится в сообщении.

В СЦКК уточнили, что при обстрелах ВСУ применяли артиллерию калибрами 152 и 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, противотанковую ракету, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Четыре мирных жителя в минувшие сутки погибли, 30 человек – получили ранения.

Ранее сообщалось, что украинский снаряд попал на завод «Точмаш». О последствиях ночных обстрелов сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Читайте также

Глава ДНР: Мы еще ужаснемся масштабу злодеяний, которые совершали нацистские преступники

Денис Пушилин рассказал, что на освобожденной территории Донбасса будет вестись расследование преступлений украинских неонацистов (подробнее)