За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше 400 снарядов

Жители вынуждены сидеть в подвалах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
За прошедшие сутки украинские военные выпустили по Донецкой Народной Республике больше 400 боеприпасов. Об этом сообщило сегодня представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Под огнем украинских подразделений оказались Донецк, поселки Старомихайловка, Александровка, Луганское, Еленовка, Васильевка, Верхнеторецкое (донецкое направление), поселки Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Доломитное, Озеряновка (горловское направление) и Докучаевск (мариупольское направление), - говорится в сообщении.
В СЦКК уточнили, что при обстрелах ВСУ применяли артиллерию калибрами 152 и 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, противотанковую ракету, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
Четыре мирных жителя в минувшие сутки погибли, 30 человек – получили ранения.
Ранее сообщалось, что украинский снаряд попал на завод «Точмаш». О последствиях ночных обстрелов сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
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