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Политика2 марта 2022 7:05

В Народной милиции ЛНР сообщили о потерях и сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ с начала спецоперации

Украинские войска отступают под натиском защитников Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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34 военнослужащих ВСУ сдались добровольно. Фото: ЛИЦ

34 военнослужащих ВСУ сдались добровольно. Фото: ЛИЦ

Потери в 79-й и 57-й бригадах ВСУ с начала проведения специальной военной операции составили более 130 военнослужащих, из которых 70 – безвозвратные. 34 военнослужащих сдались добровольно. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По предварительным данным, потери противника составили: 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада – 23 военнослужащих погибли и 37 ранены; 57-я отдельная мотопехотная бригада – 47 военнослужащих погибли и 28 ранены, - проинформировал Филипоненко.

Он также сообщил, что в этих бригадах уничтожено 36 единиц военной техники.

Тем временем, добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 34 военнослужащих ВСУ, пять из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.