Народная милиция ЛНР освободила от украинских войск 40 населенных пунктов Луганщины

В освобожденных городах и селах свергают атрибуты украинской власти. Фото: ЛИЦ

Народная милиция в общей сложности освободила уже 40 населенных пунктов Республики, ранее находившихся под оккупацией киевских силовиков. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

Под контроль властей ЛНР перешли: Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежниково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская, Счастье.

Напомним, ВСУ 26 февраля оставили Станицу Луганскую без боя. 27 февраля установлен полный контроль ЛНР над поселком Трехизбенка, освобождены Новоахтырка и Смоляниново. 28 февраля было освобождено Счастье, 1 марта - еще 15 населенных пунктов.

Читайте также

Глава ДНР: Мы еще ужаснемся масштабу злодеяний, которые совершали нацистские преступники

Денис Пушилин рассказал, что на освобожденной территории Донбасса будет вестись расследование преступлений украинских неонацистов (подробнее)