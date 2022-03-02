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Политика2 марта 2022 5:41

Обстрелы ЛНР: За сутки ВСУ девять раз обстреляли Республику

Под огнем – мирные кварталы Республик Донбасса
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ не перестают обстреливать мирные кварталы. Фото: ЛИЦ

ВСУ не перестают обстреливать мирные кварталы. Фото: ЛИЦ

Украинские военные за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по шести населенным пунктам, - говорится в сообщении представительства СЦКК.

В результате обстрелов в Первомайске были повреждены 12 жилых домов и газопровод среднего давления. В Кировске - 2 жилых дома и линия электропередачи.

В результате обстрелов ВСУ 1 марта в Донецкой Народной Республике погибли 5 мирных жителей, 30 – получили ранения. Повреждения получили больше семидесяти жилых домов и четырнадцати объектов гражданской инфраструктуры.

Тем временем, в ДНР сообщили об уничтожении штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Север».