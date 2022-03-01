В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине вследствие обстрела Петровского района Донецка Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в Петровском районе Донецка сегодня пострадала от обстрелов украинских силовиков еще одна женщина.

- По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ города Донецк по улице Петровского ранена еще одна мирная жительница 1971 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу №14, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продолжают вести ожесточенный обстрел жилых кварталов столицы ДНР. В Петровском районе Донецка были зафиксированы прямые попадания в магазин и больницу. Находившаяся в это время возле супермаркета «Изюм» женщина получила ранение. Пострадавшая была госпитализирована в ЦГКБ №14 с диагнозом «Осколочное ранение грудной клетки и поясничной области».