ВСУ обстреляли ясли-сад и жилые дома в Макеевке

Сегодня, 1 марта, Макеевке вооруженные формирования Украины обстреляли ясли-сад и жилые дома. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По оперативной информации, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Червоногвардейского района зафиксированы повреждения образовательных учреждений и жилых домов по адресам: улица Теплогорская, 27, МБОУ «ОШ № 43 Макеевки»; улица Тухачевского, Дворец культуры; переулок Тановый, 12, МДОУ «Ясли-сад № 127 общеразвивающего типа Макеевки»; переулок Тановый; улица Полтавская, - говорится в сводке СЦКК.

Информацию о пострадавших и повреждениях уточняет оперативная группа представительства.

Ранее сегодня сообщалось, что с начала суток в Республике четыре мирных жителя погибли, двадцать три ранены. В то время как повреждены семьдесят три жилых дома и четырнадцать объектов гражданской инфраструктуры.