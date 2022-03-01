В ЛНР определили новые пункты пропуска на границе с Россией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике определены новые пункты пропуска через государственную границу с Россией, все они будут расположены в освобожденных от ВСУ районах Луганщины. Соответствующий указ подписал Глава Республики Леонид Пасечник.

Уточняется, что пересечь российскую границу теперь можно будет в Меловском, Марковском и Новопсковском районах.

- Определить, что до установления в законодательном порядке в соответствии с международными договорами в Луганской Народной Республике устанавливаются следующие пункты пропуска через государственную границу Луганской Народной Республики с Российской Федерацией: в Меловском районе - «Меловое-Чертково», в Марковском районе - «Просяное-Бугаевка», в Новопсковском районе - «Танюшевка-Ровеньки», - сказано в тексте указа.

Глава ЛНР поручил правительству Республики позаботиться об открытии данных пунктов пропуска и разработать порядок пересечения государственной границы, а Министерству госбезопасности и таможенному комитету ЛНР обеспечить контроль за пропуском людей, транспортных средств и грузов.