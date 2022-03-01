В Петровском районе Донецка украинский снаряд влетел в школу. Фото: Алексей Кулемзин, телеграм-канал

В результате обстрела ВСУ западной части Донецка была повреждена школа - в учебное заведение прилетел снаряд. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ города Донецка зафиксировано попадание в образовательное учреждение - Донецкую гимназию № 107, - заявили наблюдатели.

Кроме того, по данным представительства, на улице Коршунова, 10/2, загорелись два гаража.

По информации СЦКК, в 16.35 подразделения украинской армии открыли огонь в направлении Донецка со стороны подконтрольного им города Марьинка, откуда были выпущены десять 122-миллиметровых мин.

Информация о пострадавших и повреждениях в данный момент уточняется.