Вооруженные силы Украины продолжают зверствовать и обстреливать Республики Донбасса. Фото: Администрация Донецка

Вооруженные силы Украины продолжают зверствовать и обстреливать Республики Донбасса. Сегодня под массированными обстрелами Донецк, Горловка и другие города столицы. Есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей.

Во время обстрела украинскими военными Петровского района города ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Возле супермаркета «Изюм» получила ранение женщина. Пострадавшая госпитализирована в ЦГКБ №14 с диагнозом: осколочное ранение грудной клетки, поясничной области, - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Также мэр города указал адреса зданий, получивших повреждения во время обстрелов:

- ЦГКБ №14 (ул. Петровского, 197): повреждено остекление, перебита теплотрасса;

- Городская психиатрическая больница №1 (Петровского, 268а): повреждена кровля и остекление;

- школа №107: попадание в кровлю, повреждено остекление;

- ул. Коршунова, 10/2: сгорели гаражи.