Глава ДНР: Первоочередная задача - не допустить гуманитарной катастрофы на освобождаемых территориях

Глава ДНР заявил, что первоочередная задача - не допустить гуманитарной катастрофы на освобождаемых территориях. Фото: Сайт Главы ДНР

Сегодня, 1 марта, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы «Соловьев Live» рассказал о ситуации в освобожденных городах.

Денис Пушилин сообщил, что лично посещает освобожденные населенные пункты, чтобы иметь полное представление о ситуации на местах. Он констатировал, что восстановление нормальной жизнедеятельности – это процесс не одного и не двух дней: нужно налаживать выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий. Особенно с учетом того, что среди жителей освобожденных населенных пунктов в основном пенсионеры и представители социально незащищенных категорий населения.

- Сейчас первоочередная задача – не допустить гуманитарной катастрофы, потому что населенные пункты находятся в ужасном состоянии.

Ренее мы сообщали, что Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила 32 населенных пункта Республики от украинских военных.