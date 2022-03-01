Народная милиция ДНР освободила от ВСУ 32 населенных пункта Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция Донецкой Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продолжает освобождать населенные пункты ДНР от украинских военных. По состоянию на вечер 1 марта освобождены 32 населенных пункта, ранее находившихся под контролем ВФУ.

Об этом сообщают в штабе территориальной обороны ДНР.

Освобожденные населенные пункты: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское.

- Ведутся бои на подступах к Мариуполю и Волновахе, - говорится в сообщении штаба территориальной обороны.

Тем временем, украинские военные продолжают обстреливать Республики Донбасса. Для обстрелов применяют крупнокалиберное вооружение, системы залпового огня. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.