В Старомихайловке обстрелами повреждено четыре жилых дома

Жители Республики Донбасса под огнем ВСУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные силы Украины стреляют по мирным кварталам Республик Донбасса. Гибнут мирные жители, получают ранения.

Сейчас продолжается обстрел Донецка и его пригородов. Украинские военные стреляют по Старомихайловке в Кировском районе. Четыре жилых дома в поселке получили повреждения. Об этом сегодня сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Обстрелы ВФУ (вооруженные формирования Украины) не прекращаются. В Старомихайловке зафиксированы попадания в четыре жилых дома: по ул. Чкалова, 20, 22, 24, 26, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают массированные обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик. Двое мирных жителей погибли в результате обстрела района Шахтерской площади в Донецка. В многострадальной Горловке, по последним данным, 19 человек получили ранения.