В Донецке из-за обстрела ВСУ обесточена шахта Засядько: под землей горняки

В Донецке из-за обстрела ВСУ обесточена шахта Засядько. Фото: mintek-dnr.ru

Украинские военные продолжают обстреливать мирные кварталы Донецкой и Луганской Народных Республик. Сегодня, 1 марта, градообразующее угледобывающее предприятие столицы ДНР – шахта имени Засядько – обесточена в результате артобстрела вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики Республики.

- В 15.35 в результате обстрела обесточена шахта имени Засядько. Под землей находятся тридцать три горняка, - говорится в сообщении ведомства.

Шахта имени Засядько была введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Донбасса. Уголь там добывают на глубине свыше километра. Угледобывающее предприятие находится в Киевском районе Донецка в непосредственной близости от линии соприкосновения. Шахта нередко оказывается в эпицентре украинских обстрелов.