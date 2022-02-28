Глава ДНР Денис Пушилин о мобилизации: Есть тенденция к ее завершению

В Донецкой Народной Республике постепенно приостанавливается мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецкой Народной Республике продолжаются мобилизационные мероприятия, однако уже есть тенденция к их завершению. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
- Что касается мобилизации, то есть тенденция к ее завершению. Она постепенно приостанавливается, а пока добирается необходимое количество резервистов. Как только это произойдет, будет издан указ об окончании мобилизации, - заявил руководитель государства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике постепенно приостанавливается мобилизация. Об этом Глава государства заявил в эфире телеканала «Россия-24».
- Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания, - заявил лидер государства.
Мобилизация была объявлена в ДНР 19 февраля.
Тем временем, продолжается операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.
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