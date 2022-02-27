В освобожденную от ВСУ Станицу Луганскую отправили 1600 буханок хлеба и полтонны муки

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

«Луганск-Нива» отправила в освобожденную от вооруженных сил Украины Станицу Луганскую хлеб и муку. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на председателя наблюдательного совета предприятия Зинаиду Наден.

- Отправили жителям Станицы Луганской 1600 буханок хлеба и полтонны муки, - говорится в сообщении и уточняется, что «Луганск-Нива» увеличило ежесуточный объем производства хлеба до 80 тонн.

Поселок городского типа Станица Луганская перешел под контроль Народной милиции ЛНР 27 февраля. В оборонном ведомстве Республики заявили, что населенный пункт был освобожден без единого выстрела. ВСУ оставили его. С флагштоков в поселке сняты флаги Украины. На их место водрузили триколоры Луганской Народной Республики.

Теперь жизнеобеспечение поселка идет из территорий, подконтрольных Луганской Народной Республике.